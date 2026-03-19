Этот автобусный маршрут в Баку перешел на безналичную систему оплаты

Автобусы маршрута №41 переходят на безналичную систему оплаты.

Об этом Day.Az сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Отмечается, что с 23 марта на регулярном маршруте №41, который соединяет поселок Бинагади со станцией метро "Азадлыг проспекти", будет введена безналичная оплата.

На маршруте уже работают 15 новых автобусов марки Isuzu. Транспортные средства оснащены современной и экологически чистой технологией CNG.

Стоимость проезда в автобусах установлена на уровне 0,60 маната.