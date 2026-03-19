Президент США Дональд Трамп объяснил, зачем Пентагон просит у Конгресса еще 200 млрд долларов.

Как передает Day.Az, отвечая на вопрос журналиста о том, почему Пентагон намерен обратиться к Конгресс США с просьбой выделить дополнительные 200 миллиардов долларов, несмотря на заявления о том, что война с Ираном близка к завершению, Трамп отметил, что есть много причин.

"Мы просим эти средства по многим причинам, и речь идёт не только о том, что происходит в Иране. Сейчас очень нестабильный мир", - сказал он.

Отметим, что ранее сообщалось о намерении Пентагона обратиться к Конгрессу с запросом о дополнительном финансировании оборонных расходов.