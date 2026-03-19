Иран поблагодарил Азербайджан

Иран выразил благодарность соседним государствам за оказанную поддержку в период конфликта с США и Израилем.

Как передает Day.Az, с соответствующим заявлением выступил глава Иранского общества Красного Полумесяца Пирхусейн Коливанд.

В опубликованном им заявлении упоминаются Азербайджан, Россия, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан.

Напомним, что 18 марта очередная партия гуманитарной помощи, направленная из Азербайджана в Иран по поручению Президента Ильхама Алиева, прошла через пограничный пункт пропуска "Астара". Ранее, 10 марта, в соответствии с поручением главы нашего государства в Иран были направлены 10 тонн муки, 6 тонн риса, 2,4 тонны сахара, более 4 тонн воды, около 600 кг чая, а также почти 2 тонны медикаментов и медицинских принадлежностей.