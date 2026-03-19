Президент Ильхам Алиев утвердил поправки к Соглашению СНГ о межгосударственном розыске лиц

Утверждены поправки к соглашению СНГ о межгосударственном розыске лиц.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ.

Согласно указу, подлежит утверждению Протокол о внесении изменений в Соглашение о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года между государствами - участниками Содружества Независимых Государств, подписанный Азербайджанской Республикой с оговорками 8 октября 2024 года в городе Москве.

После вступления в силу Протокола, указанного в пункте 1 настоящего указа, министерство внутренних дел Азербайджанской Республики и Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики должны обеспечить реализацию его положений.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики должно направить в Исполнительный комитет Содружества Независимых Государств уведомление о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Протокола в силу.