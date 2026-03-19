Полномочия Госагентства по обязательному медстрахованию переданы Минсоцзащиты

Полномочия Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию (İTSDA) в сфере обязательного медицинского страхования населения переданы Министерству труда и социальной защиты населения Азербайджана (ƏƏSMN).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, на базе İTSDA и подведомственного министерству Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации путем реорганизации в форме объединения создано новое публичное юридическое лицо - Государственное агентство медицинского страхования и экспертизы, которое будет подчиняться министерству.