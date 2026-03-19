В Сабунчинском районе Баку зафиксирован случай кражи.

Как передает Day.Az со ссылкой на МВД, неизвестный проник в одно из зданий на территории района и похитил котел (комби), аккумулятор, счетчик воды, двигатель и кабель на сумму 2200 манатов.

В результате проведенных сотрудниками полиции мероприятий был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления - 40-летний С. Мурадов. В ходе расследования выяснилось, что он продал похищенные вещи в пункт приема металла.

Кроме того, в Сураханском районе сотрудники полиции задержали 29-летнего Дж. Мамедова, подозреваемого в краже медных труб на сумму 2350 манатов из одного из объектов, расположенных на территории района.

Ведется расследование.