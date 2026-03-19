ЦАХАЛ опубликовал кадры ударов по инфраструктуре ВМС Ирана в Каспийском море - ВИДЕО
В среду истребители ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), действуя на основе данных военно-морской разведки и разведки ЦАХАЛ, нанесли удары по ключевой инфраструктуре Военно‑морских сил Ирана в Каспийском море.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ЦАХАЛ.
В ходе ударов истребители Израиля атаковали объекты в иранских военно-морских портах и на базах, где находились десятки военных кораблей, включая ракетные корабли и сторожевые катера.
Среди пораженных целей в порту:
- корабли ВМС Ирана, включая ракетные корабли, суда обеспечения и сторожевые катера. Удару подверглись ракетные корабли, оснащенные системами воздушного наблюдения и дополнительными противолодочными ракетами;
- командный центр порта, откуда силы ВМС Ирана управляли операциями в Каспийском море;
- центральная инфраструктура, используемая для ремонта и обслуживания кораблей.
