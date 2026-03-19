Взрыв произошел в банке в России

В отделении Россельхозбанка на северо-востоке Москвы произошел взрыв, в результате которого пострадал один человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на Telegram-канал Mash, из здания вылетели стекла, сотрудников и посетителей эвакуировали.

По имеющейся информации, неизвестный вошел в отделение на улице Менжинского, поджег банкомат и выбежал из здания незадолго до взрыва. Пострадавшему оказана медицинская помощь.

Позднее стало известно, что пострадавший - сам подрывник. Это несовершеннолетний парень, у которого ожоги рук 1-й и 2-й степени.