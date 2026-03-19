США опубликовали кадры ударов по военно-морским целям Ирана - ВИДЕО
США опубликовали кадры ударов по военно-морским целям Ирана.
Как передает Day.Az, кадрами поделилось Центральное командование ВС США (CENTCOM).
"Силы США уничтожают военно-морские цели Ирана, которые угрожают международному судоходству в районе и рядом с Ормузским проливом", - говорится в публикации.
