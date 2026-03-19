Ральф Шумахер назвал главное отличие Макса Ферстаппена от своего брата Михаэля

Бывший пилот Формулы-1, а ныне аналитик немец Ральф Шумахер назвал главное отличие четырехкратного чемпиона Ф-1 в составе "Ред Булл" нидерландца Макса Ферстаппена от своего легендарного брата Михаэля Шумахера.

"Главное отличие Макса от моего брата в том, что Михаэль всегда поддерживал свою команду и не критиковал ее на публике. И сейчас это очень важно. Конечно, внутри команды все может быть. Как я слышал, они все вместе летели в одном самолете и провели большой разговор.

Сейчас важно, чтобы Лоран Мекис показал, что может и восполнять пробелы в команде, привлекая новых сильных специалистов. Лоран рассуждает как инженер, и я не знаю, насколько обширны его связи за пределами Италии, учитывая его опыт работы в "Феррари".

Что касается "Ред Булл", то на данный момент, к сожалению, в центре внимания Макс Ферстаппен. Он вынужден высказываться по любому поводу, потому что больше некому", - приводит слова Шумахера портал RacingNews365.