Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

В преддверии саммита Армения-ЕС Луис Окампо вновь выступил в роли политического адвоката армянского реваншизма, пытаясь встроить в европейскую повестку старые пропагандистские тезисы под видом "гуманитарной тревоги". В обращении к Европейскому политическому сообществу он призвал обсудить "защиту прав народа ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" и освобождение армянских пленных в Баку - фактически подменяя правовую реальность набором эмоциональных и идеологически нагруженных формул.

В своем видеообращении Окампо заявил о "120 тысячах насильственно выдворенных" и прямо обозначил цель - добиться от Европы конкретных действий и четкой политической поддержки. Таким образом, речь идет не о нейтральной правозащитной позиции, а о целенаправленной политической кампании, синхронизированной с саммитом и рассчитанной на внешнее давление.

Кульминацией стала фраза: "Защищать армян - значит защищать цивилизацию". Подобная риторика выходит за рамки дипломатии и правозащиты, превращаясь в инструмент идеологического давления, где национальная повестка подается как универсальная моральная норма.

Показательно, что параллельно с этим обращением разворачивается кампания в социальных сетях с аналогичными тезисами. Это создает ощущение заранее подготовленной медийной стратегии, направленной на формирование нужного информационного фона и навязывание Европе одностороннего нарратива.

Окампо в данном случае выступает не как юрист или беспристрастный эксперт, а как политический декламатор, продвигающий определенную линию под прикрытием гуманитарной риторики. Его аргументация строится на подмене понятий: такие формулы, как "насильственное выдворение", "народ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" и "пленные", используются без должной правовой конкретики, но с максимальным эмоциональным эффектом.

Между тем, за громкими заявлениями скрывается отсутствие полноценного анализа. Массовый исход армянского населения Карабаха - факт, однако его юридическая квалификация требует доказательной базы, изучения причинно-следственных связей и контекста. Окампо же предлагает готовый обвинительный вывод, минуя этот процесс.

Аналогично используется и термин "народ ̶а̶р̶ц̶а̶х̶а̶" - не как нейтральное обозначение, а как политически нагруженная конструкция, призванная закрепить субъектность несуществующего образования. Схожая ситуация и с понятием "армянские пленные", под которое подводятся различные категории лиц без разграничения их статуса.

Такой подход исключает правовую точность и заменяет ее эмоциональным давлением. Это не случайность, а осознанная стратегия: размыть детали, усилить восприятие и сформировать однозначную картину.

Синхронизация обращения с саммитом Армения-ЕС лишь подчеркивает его политическую природу. Задача - не разъяснять сложную реальность, а навязать упрощенную интерпретацию и мобилизовать поддержку.

В этой схеме Окампо выполняет роль внешнего усилителя, придавая армянскому политическому запросу вид "голоса совести". Однако за этим стоит не объективный правовой анализ, а ангажированная позиция, оформленная в гуманитарной риторике.

Поэтому его обращение надо воспринимать не как акт совести, а как политический продукт. Грубо собранный, эмоционально перегруженный, терминологически недобросовестный и рассчитанный на тех, кто любит принимать чужую риторику за собственную моральную смелость. Это не голос объективного права. Это рупор односторонней кампании.

Обращение Окампо - это не документ совести, а текст давления. В нем слишком мало юридической строгости, слишком много терминологического подлога, слишком много сознательного смешения категорий, слишком много армянского политического заказа, замаскированного под универсальный гуманизм.

Окампо хочет, чтобы Европа смотрела на конфликт его глазами. Но проблема в том, что эти глаза давно затянуты не правом, а идеологией.

Но там, где начинается проверка каждого слова, вся эта громкая конструкция осыпается в пыль.

Остается только одно: очень шумная, очень ангажированная и очень недобросовестная попытка продавить антиазербайджанский нарратив под видом гуманитарной миссии.