Метеор весом в 7 тонн пронесся в небе над США.

Как передает Day.Az, кадры инцидента распространены в социальных сетях.

Огненный шар видели сразу в 10 американских штатах и в Канаде. Ученые говорят, что почти двухметровый метеор летел со скоростью 64 000 км/ч.

Это был один из самых больших болидов, наблюдавшихся в западном полушарии за последние 40 лет.