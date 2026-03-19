В Азербайджане усилена соцзащита ряда госслужащих
Усилена социальная защита сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и работников других государственных органов, действующих в центрах ASAN xidmət, подведомственных агентству.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, для поощрения сотрудников агентства и работников других государственных органов, действующих в центрах ASAN xidmət, ежегодно в государственном бюджете со следующего года будет предусматриваться 26 миллионов 600 тысяч манатов.
Агентство будет ежегодно до 1 июля представлять в Министерство финансов предложения по включению необходимых средств в государственный бюджет следующего года.
Указ применяется с 1 января 2026 года.
