В Азербайджане усилена соцзащита ряда госслужащих

Усилена социальная защита сотрудников Государственного агентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при Президенте Азербайджана и работников других государственных органов, действующих в центрах ASAN xidmət, подведомственных агентству.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, для поощрения сотрудников агентства и работников других государственных органов, действующих в центрах ASAN xidmət, ежегодно в государственном бюджете со следующего года будет предусматриваться 26 миллионов 600 тысяч манатов.

Агентство будет ежегодно до 1 июля представлять в Министерство финансов предложения по включению необходимых средств в государственный бюджет следующего года.

Указ применяется с 1 января 2026 года.