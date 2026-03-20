Иран применил новую ракету против Израиля

Иран впервые использовал управляемую ракету "Насралла" в ходе войны против США и Израиля.

Как передает Day.Az со ссылкой на Tasnim, об этом заявил Корпус стражей исламской революции (КСИР).

В заявлении отмечается, что во время очередного этапа операции была применена ракета "Насралла", которая представляет собой модернизированную и управляемую версию ракеты "Гадр".

По данным КСИР, удары были нанесены по нефтеперерабатывающим заводам в Хайфе и Ашдоде, а также по американским военным базам на Ближнем Востоке.