Гороскоп на 20 марта

Сегодня гороскоп идеально подходит для дружеских посиделок, ни к чему не обязывающего времяпрепровождения, прогулок и так далее. А вот для серьезных дел, увы, день годится мало. Звезды склоняют к тому, чтобы на время расслабиться и забыть о проблемах, взглянув на мир через розовые очки. Именно по этой причине браться за важные, ответственные дела завтра по возможности не стоит: неадекватная оценка ситуации грозит обернуться серьезными просчетами. Зато полет фантазии способен подарить незабываемые ощущения в творчестве и любви, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну может прийти в голову идея, как самым радикальным образом изменить свою жизнь! Эти грандиозные планы могут касаться карьеры, личной жизни или других сфер. Однако даже если эти задумки покажутся Овну гениальными, звезды гороскопа советуют ему умерить свой пыл: завтра есть большая вероятность того, что Овен принимает желаемое за действительное. Дайте возможность своим революционным идеям вызреть или просто отложите их на потом.

Телец

Сегодня Тельцу не стоит даже браться за дела, в которых он не чувствует уверенности в своих силах. А таких дел, к сожалению, будет большинство. День не подходит для решения сложных задач и тем более запуска новых проектов: Телец просто не сможет ориентироваться в быстро меняющейся обстановке. Зато завтра у Тельца будет удивительно светлый взгляд на мир, способный увидеть солнце даже сквозь плотные тучи.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа советуют Близнецам вспомнить о своих полузабытых мечтах. А может, ситуация сама напомнит о них. В любом случае, Близнецам стоит погрузиться в мир фантазий, в котором нет границ и возможно все. Их мышление будет ярким и образным, а творческий потенциал - на большой высоте. Творить, выдумывать, парить на крыльях мечты - вот то, что способно завтра сделать Близнецов по-настоящему счастливыми! В отличие от работы и скучных будничных дел.

Рак

Сегодня звезды гороскопа советуют Раку серьезнее относиться к своим снам! Они обещают быть яркими как никогда, а граница между ними и реальностью - на удивление зыбкой. Другими словами, каким бы завтра ни был сон - даже совсем фантастическим - звезды гороскопа советуют Раку, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы. Возможно, сон даст вам ценный совет, а может быть и вовсе окажется вещим!

Лев

Сегодня Лев наконец-то сможет утолить свою жажду общения! День склоняет его к тому, чтобы искать спасения от рутины там, где жизнь бьет ключом. Но под лежачий камень вода не течет, и если Лев завтра хочет повеселиться, ему следует позаботиться об этом заранее: сделать пару звонков, убедиться, что он включен в список приглашенных на вечеринку. И главное - не действовать в одиночку там, где есть возможность собрать вместе кучу друзей.

Дева

Сегодня Дева рискует пережить чувство разочарования по отношению к чему-то или к кому-то. Возможно даже, что этим "кем-то" окажется она сама! Выбить ее из колеи и заставить переживать завтра способна любая мелочь или небольшая критика со стороны. Звезды гороскопа советуют Деве не тратить нервные клетки на пустяки и, главное, не пытаться решать проблемы радикально. Помните, что лучшее средство от головной боли - это все-таки не гильотина, а анальгин.

Весы

Сегодня Весы сумеют сполна насладиться каждой минутой! Отвлекшись от дел, они погрузятся в "здесь" и "сейчас". В этот день Весы не настроены торопиться - они находятся в гармонии с миром и сумеют сполна ощутить, что такое настоящие чувства и настоящая жизнь. Даже неотложные дела вряд ли способны завтра вывести Весы из созерцательного, медитативного настроя - скорее всего, Весы найдут способ их отложить.

Скорпион

Сегодня Скорпион способен то и дело раздражаться по мелочам. Именно по мелочам - крупные проблемы (если вдруг они встретятся на пути) Скорпион сумеет встретить стоически. Что же касается небольших накладок, то здесь Скорпион способен дать волю чувствам: его реакция будет подобна стрельбе из пушки по бедным воробьям. Так что лучше завтра Скорпиону погрузиться в решение серьезных вопросов. Причем желательно тех, которые ему под силу решить в одиночку.

Стрелец

Сегодня Стрелец способен покорить своим обаянием всех! День наделяет его умением заражать своими эмоциями окружающих, что делает его превосходным оратором. Если Стрелец планировал поделится с кем-либо своими проектами, увлечь идеями или просто найти общий язык, лучшего момента для этого ему не придумать! И пусть завтра он склонен преувеличивать и фантазировать прямо на ходу - именно это и станет его волшебным ключом к сердцам окружающих.

Козерог

Сегодня Козерог способен взяться за массу важных и интересных дел! Особенно его будут привлекать проекты, связанные с обустройством личного пространства: дома, дачи, машины. У Козерога будут буквально чесаться руки в желании что-нибудь в них поменять! Однако не успеет он взяться за реализацию одной идеи, как на смену ей придет еще и еще... За рассуждениями о том, какая из них лучше, Козерог завтра вряд ли сумеет довести хотя бы одну до конца.

Водолей

Сегодня - не лучший день для решения серьезных вопросов. Звезды гороскопа не будут склонять Водолея к тому, чтобы корпеть над учебниками или заниматься другими делами, требующими внимания. Зато его яркая фантазия не будет знать преград! Водолею завтра будет трудно противостоять желанию выкинуть что-нибудь экстравагантное или просто сбежать от рутины в красочный мир своих грез. Да и зачем противиться тому, что дарит столько положительных эмоций?

Рыбы

Сегодня Рыбам вряд ли удастся избежать путаницы, связанной с деньгами! Возможно, они незаметно превысили свой бюджет, сделали не ту покупку или же существует неясность с их счетом в банке. Выясниться может что угодно, и Рыбы должны быть к этому готовы. Но вот чего не надо делать точно, так это пытаться завтра самостоятельно исправить ситуацию - поверьте, будет только хуже. Если же Рыбы не могут ждать, им придется доверить кому-то контроль над своим кошельком.