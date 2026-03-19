Иран начал новую ракетную атаку на Израиль

Иранские силы начали новую волну ракетных ударов по израильской территории в ходе пресс-конференции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом информирует агентство Tasnim.

"В то время как [израильский премьер] Нетаньяху заявляет об уничтожении ракетного потенциала нашей страны, Иран начинает новую волну атак на Израиль", - указывает агентство.

Оно уточнило, что очередной ракетный залп выпущен по северной части израильской территории.