В iOS 27 появятся 19 новых эмодзи

В будущем обновлении iOS 27, ожидаемом в конце 2026 или начале 2027 года, появятся 19 новых эмодзи. Об этом сообщает издание MacRumors, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Список кандидатов был представлен консорциумом Unicode и включает такие символы, как прищуривающееся лицо, большой палец, направленный влево и вправо, огурец, маяк, метеор, ластик и сачок с ручкой. Также предлагается добавить отдельный символ бабочки-монарха как альтернативу уже существующей общей бабочке.

Как отмечает Emojipedia, опубликовавшая предварительные изображения эмодзи, "вместе с 9 новыми концепциями версия 18.0, если она будет утверждена в текущем виде, добавит 10 вариантов оттенков кожи для двух базовых эмодзи". Таким образом, общее количество рекомендованных символов приблизится к 4000. Окончательный список будет утвержден в сентябре 2026 года, после чего дизайнеры Apple создадут собственные версии эмодзи в фирменном стиле.

Ранее запланированные нововведения Unicode 17 станут доступны пользователям Apple уже весной 2026 года в составе обновлений iOS 26.4, iPadOS 26.4, macOS 26.4, watchOS 26.4 и visionOS 26.4.