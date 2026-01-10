https://news.day.az/world/1808547.html В Австрии оценили кризис Европы Европейская политика находится в глубоком кризисе. Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Большинство правых партий испытывают нехватку квалифицированных кадров. Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью.
"Большинство правых партий <...> испытывают нехватку квалифицированных кадров. <...> Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой", - отметила она.
Кнайсль считает, что дефицит умелых кадров привел к падению уровня европейских политических элит.
