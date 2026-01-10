В Австрии оценили кризис Европы

Европейская политика находится в глубоком кризисе.

Об этом заявила бывший министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Большинство правых партий <...> испытывают нехватку квалифицированных кадров. <...> Эти люди сейчас не хотят рисковать своей личной безопасностью. Если вы занимаетесь политикой, то находитесь под постоянной угрозой", - отметила она.

Кнайсль считает, что дефицит умелых кадров привел к падению уровня европейских политических элит.