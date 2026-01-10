Определился победитель Суперкубка Турции

"Фенербахче" обыграл "Галатасарай" в матче за Суперкубок Турции по футболу.

Как передает Day.Az, встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:0.

На 28-й минуте новичок клуба Маттео Гендузи открыл счет, на 49-й Джейден Остервольде удвоил результат.

"Фенербахче" стал обладателем Суперкубка Турции впервые с 2014 года.

Клуб завоевал первый трофей под руководством Доменико Тедеско. Для 40‑летнего специалиста это второй трофей в тренерской карьере. В сезоне‑2021/22 он выиграл Кубок Германии вместе с "Лейпцигом".