Определился победитель Суперкубка Турции "Фенербахче" обыграл "Галатасарай" в матче за Суперкубок Турции по футболу. Как передает Day.Az, встреча в Стамбуле завершилась со счетом 2:0. На 28-й минуте новичок клуба Маттео Гендузи открыл счет, на 49-й Джейден Остервольде удвоил результат. "Фенербахче" стал обладателем Суперкубка Турции впервые с 2014 года.
Клуб завоевал первый трофей под руководством Доменико Тедеско. Для 40‑летнего специалиста это второй трофей в тренерской карьере. В сезоне‑2021/22 он выиграл Кубок Германии вместе с "Лейпцигом".
