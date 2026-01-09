https://news.day.az/world/1808300.html Turkish Airlines приостановила полеты в Тегеран Авиакомпания Turkish Airlines отменила рейсы в столицу Ирана город Тегеран. Как передает Day.Az со ссылкой на AFP, информацию об этом распространил аэропорт Стамбула.
