В Азербайджане внесены изменения в постановление о недвижимых памятниках

Внесены изменения в постановление "Об утверждении распределения по степени значения недвижимых памятников истории и культуры, взятых под государственную охрану на территории Азербайджанской Республики".
Как сообщает Day.Az, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.
Согласно постановлению, в связи с переименованием адресов расположения памятников архитектуры национального значения в Ходжавендском, Ходжалинском, Товузском, Джульфинском, Ордубадском, Агджабединском и Джалилабадском районах в постановление внесены соответствующие изменения.
