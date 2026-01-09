На дороге Зыхский круг-Аэропорт восстановлен скоростной режим

Скоростной режим на дороге Зыхский круг - Аэропорт восстановлен.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Центр интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел.

В связи с туманной погодой на отдельных полосах автодороги Зыхский круг - Аэропорт ранее было введено ограничение скорости до 20 км/ч. В настоящее время данное ограничение снято, и скоростной режим восстановлен до прежнего уровня.