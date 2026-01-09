В некоторых частях Масаллинского района не будет света

9 января на территории Масаллинской электрической сети на воздушной линии № 1 напряжением 10 кВ, отходящей от подстанции "Эминли" (35/10 кВ), будут проведены плановые ремонтные работы.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ОАО "Азеришыг", в связи с этим с 10:00 до 12:00 временно будет ограничено электроснабжение в селах Гаджытепе, Гасанли, Мамедханлы, Шахрияр и Текдам. После завершения работ подача электроэнергии будет восстановлена и улучшена.

Кроме того, ремонтные работы запланированы и на территории Сураханского районного управления по энергоснабжению и сбыту. В связи с этим с 10:00 до 13:00 временные перебои в электроснабжении ожидаются в поселке Амирджан на улицах Владимира Баландина, Тофика Байрама, В. Ахундлу, Низами Гянджеви и М. Азизбекова.

По завершении работ указанные территории будут обеспечены электроэнергией более высокого качества.