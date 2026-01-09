Илон Маск приступил к строительству суперкомпьютера

Илон Маск сделал репост публикации, в которой сообщается о новом масштабном проекте компании xAI.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, речь идёт о здании площадью около 75 000 кв. м., которое станет площадкой для дата-центра Colossus 3 - суперкомпьютера нового поколения. После запуска он станет крупнейшим в мире как по вычислительным возможностям, так и по энергопотреблению.

Сооружение уже продемонстрировано на первых фотографиях. Объект расположен в городе Саутхейвен, штат Миссисипи, и рассчитан на размещение колоссального объёма серверного оборудования.

Colossus 3 рассматривается как ключевая инфраструктура для обучения и работы ИИ-моделей следующего поколения.