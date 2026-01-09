Как изменится экономика Азербайджана в 2026-2027 годах

Нидерландская банковская группа ING представила прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Азербайджана на ближайшие годы, сообщает Day.Az.

Согласно оценкам ING, в 2026 году экономика страны вырастет на 2,8%, а в 2027 году - на 2%. В 2025 году рост ВВП составил 1,6%, а в четвертом квартале прошлого года - 2,5%.

Прогноз на 2026 год по кварталам выглядит следующим образом: первый квартал - 4%, второй - 2,5%, третий - 3,5%, четвертый - 1%.

По данным Государственного комитета статистики, в январе-ноябре 2025 года ВВП Азербайджана составил 116 320,1 млн манатов, что на 1,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Добавленная стоимость в нефтегазовом секторе снизилась на 1,8%, в ненефтегазовом - выросла на 3,2%. Структура ВВП: промышленность - 34%, торговля и ремонт транспорта - 10,6%, транспорт и складирование - 7,2%, строительство - 6,5%, сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство - 6,4%, размещение туристов и общественное питание - 2,8%, информационно-коммуникационный сектор - 1,9%, прочие сферы - 21,1%, чистые налоги на продукцию и импорт - 9,5%.

ВВП на душу населения достиг 11 356,4 маната.