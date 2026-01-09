Bakıkart отменяется?

Некоторые люди утверждали, что "BakıKart" будет ликвидирован. Они обосновывали это тем, что на некоторых остановках были демонтированы платежные терминалы.

Как сообщает Day.Az, в ответ на запрос Milli.Az оператор системы "BakıKart" - ООО "K Group" - заявил, что распространяемая в последние дни в социальных сетях и на ряде онлайн-платформ информация об ликвидировании карт "BakıKart", используемых в метро и автобусах общественного транспорта столицы, является необоснованной и не соответствует действительности.

Отмечается, что платежная система "BakıKart" продолжает функционировать в полном объеме, и каких-либо решений или планов по отмене карт "BakıKart" не существует:

"Система "BakıKart" продолжает совершенствоваться с применением современных технологий, предоставляя пользователям более удобные и гибкие возможности оплаты".

Также подчеркивается, что в результате внедрения новой системы граждане теперь могут оплачивать проезд не только с помощью пластиковой карты "BakıKart", но и посредством банковских карт, мобильных приложений, технологии NFC, а также других цифровых платежных средств:

"Этот шаг повышает удобство и способствует расширению безналичных платежей".

Отметим, что в прошлом году на всех станциях метрополитена, а также на автобусных маршрутах была полностью активирована система безналичной оплаты с использованием карт местных банков, поддерживающих NFC, а также сервисов Apple Pay и Google Pay.