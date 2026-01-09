Трагедия в Сумгайыте: скончался единственный сын семьи

Житель Джалилабадского района погиб в съемной квартире от отравления угарным газом.

Трагический случай произошел в Сумгайыте, в жилом массиве Джейранбатан, сообщает Day.Az.

Погибшим является Муса Назим оглу Мамедов 2002-го года рождения.

Муса был единственным сыном в семье. Муж его сестры является шехидом.

По факту смерти проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.