Трагедия в Сумгайыте: скончался единственный сын семьи - ФОТО
Житель Джалилабадского района погиб в съемной квартире от отравления угарным газом.
Трагический случай произошел в Сумгайыте, в жилом массиве Джейранбатан, сообщает Day.Az.
Погибшим является Муса Назим оглу Мамедов 2002-го года рождения.
Муса был единственным сыном в семье. Муж его сестры является шехидом.
По факту смерти проводится расследование, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
