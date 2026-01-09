Руководители религиозных конфессий поблагодарили Президента Ильхама Алиева

Руководители религиозных конфессий направили благодарственные письма Президенту Ильхаму Алиеву.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письмах Распоряжение "Об оказании финансовой помощи религиозным образованиям в Азербайджане", подписанное Президентом Ильхамом Алиевым 7 января 2026 года, оценивается как еще одно проявление последовательного развития государственно-религиозных отношений в нашей стране. Согласно распоряжению, для оказания финансовой помощи религиозным образованиям из резервного фонда Президента Азербайджанской Республики Управлению мусульман Кавказа выделено 3,5 миллиона манатов, религиозному образованию Бакинская и Азербайджанская епархия Русской Православной церкви - 400 тысяч манатов, Религиозной общине горских евреев города Баку - 400 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине европейских евреев - 400 тысяч манатов, Бакинской религиозной общине евреев-сефардов - 400 тысяч манатов, религиозному образованию Апостольская префектура Католической церкви в Азербайджанской Республике - 400 тысяч манатов, Албано-удинской христианской религиозной общине Азербайджанской Республики - 400 тысяч манатов, а также Фонду пропаганды духовных ценностей в подчинении Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями с целью материальной поддержки других неисламских религиозных общин - 400 тысяч манатов.

Подчеркнув важное общественное значение распоряжения с точки зрения сохранения единства, согласия и социальной стабильности в азербайджанском обществе, руководители неисламских религиозных общин в благодарственном письме Президенту Ильхаму Алиеву выразили признательность за постоянное внимание, материальную и моральную поддержку, оказываемые религиозной сфере.

Епископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской Православной церкви Алексий Смирнов, коснувшись важности проектов, реализуемых данным религиозным образованием при поддержке главы государства, подчеркнул внимание, уделяемое государством охране историко-религиозных памятников, независимо от их религиозной принадлежности.

Руководитель Общины горских евреев города Азербайджана Милих Евдаев выразил признательность за постоянное внимание и заботу, проявляемые к нашему культурно-религиозному наследию. Он отметил, что в условиях роста исламофобии, ксенофобии и антисемитизма в мире заслуживает высокой оценки тот факт, что Азербайджан уделяет внимание памятникам различных религий не только на своей земле, но и за рубежом.

Руководитель Общины европейских евреев в Баку Александр Шаровский в своем письме подчеркнул, что еврейская община в нашей стране живет в безопасной, стабильной и толерантной среде, и проявляемая государством забота высоко ценится не только на национальном, но и на международном уровне.

Председатель Албано-удинской христианской религиозной общины Роберт Мобили написал, что современный Азербайджан является ведущим государством в регионе не только по показателям экономического развития и социально-политической стабильности, но и по высокому уровню религиозной обстановки и толерантности, а также чуткому отношению к национально-духовным ценностям народа.

Председатель Бакинской религиозной общины евреев-сефардов Замир Исаев в своем письме отметил, что мультикультурализм является образом жизни азербайджанского общества, религиозное и этническое многообразие не является разделительной линией в нашей стране, а наоборот, воспринимается как важный фактор, укрепляющий единство и солидарность. Он отметил, что постоянное внимание, уделяемое государством религиозным общинам, еще раз подтверждает, что это многообразие рассматривается как большое и ценное достояние.

Председатель христианской религиозной общины "Азербайджанское библейское общество" Расим Халилов отметил, что такое внимание, уделяемое на государственном уровне религиозным общинам, придает импульс развитию возглавляемой им общины, а также является ярким примером высочайшей заботы о духовном мире граждан.

Религиозные общины Духовных христиан-молокан села Ивановка Исмаиллинского района, города Сумгайыт и села Хильмилли Гобустанского района, христианские религиозные общины "Винеярд Азербайджан", "Звезда на Востоке", "Слово жизни", "Слово жизни-2" города Сумгайыт, "Алов" городов Баку и Сумгайыт в своих письмах Президенту высоко оценили поддержку, оказываемую государством деятельности религиозных конфессий. Общины "Адвентисты седьмого дня", "Адвентисты седьмого дня города Гянджа", Христианская Новоапостольская церковь города Баку, Евангелическая церковь христиан-баптистов, "Сознание Кришны", Евангельских христиан-баптистов "Агапе" города Баку, а также христианская библейская община "Новая жизнь", бакинская религиозная община евангелическо-лютеранской церкви "Спаситель" и азербайджанский религиозный центр бахаистов отметили, что такой подход способствует дальнейшему укреплению атмосферы взаимопонимания и терпимости в обществе.