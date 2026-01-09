Венесуэла и США наращивают взаимодействие в сфере нефтяного экспорта

Венесуэла под руководством временного президента Делси Родригес активно сотрудничает с администрацией президента США Дональда Трампа в вопросах экспорта нефти на американскую территорию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает Financial Times со ссылкой источники, близкие к правительству Каракаса.

Отмечается, что Родригес поддерживает регулярный прямой контакт с госсекретарем США Марко Рубио. Совместные группы экспертов из Соединенных Штатов и Боливарианская республики работают над снятием санкций и бюрократических барьеров, чтобы передать Вашингтону 30-50 млн баррелей нефти, заблокированной ранее рестрикциями.

По словам собеседника издания, сейчас первоочередной задачей является стабилизация ситуации в Венесуэле. Чтобы это произошло, необходимо сохранить поставки нефти и приток денег в Венесуэлу, посчитали власти страны. Источник добавил, что это в интересах обеих сторон.