Спорткар Lamborghini увяз в снегу в Москве

Владелец суперкара Lamborghini в Москве выехал на улицу на фоне снежного циклона "Фрэнсис" и застрял на улице. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "Новости Москвы", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Подходящая погода, чтобы покататься на "Ламборгини", - отмечается в публикации.

На кадрах виден черный спорткар, который буксует всеми четырьмя колесами, но не двигается с места. Водитель при этом поворачивает руль из стороны в сторону. Рядом видна пожарная автолестница.