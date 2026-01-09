https://news.day.az/world/1808429.html Спорткар Lamborghini увяз в снегу в Москве - ВИДЕО Владелец суперкара Lamborghini в Москве выехал на улицу на фоне снежного циклона "Фрэнсис" и застрял на улице. Видеозапись инцидента опубликовал Telegram-канал "Новости Москвы", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru. "Подходящая погода, чтобы покататься на "Ламборгини", - отмечается в публикации.
