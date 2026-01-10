https://news.day.az/world/1808450.html

Рекордные снегопады обрушились на Аляску и Канаду - ВИДЕО

В ряде районов Аляски и Канады зафиксированы рекордные снегопады XXI века. Как передает Day.Az, в декабре в городе Джуно на Аляске выпало более 2,1 метра снега, а в январе - уже более метра. Снегопады продолжаются, и к рекордам стремится канадский Монреаль. Представляем вниманию читателей кадры из городов: