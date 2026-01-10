Рекордные снегопады обрушились на Аляску и Канаду

В ряде районов Аляски и Канады зафиксированы рекордные снегопады XXI века.

Как передает Day.Az, в декабре в городе Джуно на Аляске выпало более 2,1 метра снега, а в январе - уже более метра.

Снегопады продолжаются, и к рекордам стремится канадский Монреаль.

