https://news.day.az/world/1808442.html Авиакомпании ОАЭ отменили рейсы в Иран Авиакомпании ОАЭ отменили рейсы в Иран из-за продолжающихся протестов и отключения интернета в стране. Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters. Так, компания Flydubai отменила 17 рейсов между Дубаем и иранскими городами, запланированных на 9 января.
Авиакомпании ОАЭ отменили рейсы в Иран
Авиакомпании ОАЭ отменили рейсы в Иран из-за продолжающихся протестов и отключения интернета в стране.
Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.
Так, компания Flydubai отменила 17 рейсов между Дубаем и иранскими городами, запланированных на 9 января.
Кроме того, Turkish Airlines и Ajet отменили 17 и 6 рейсов соответственно, а бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines также приостановила полеты в иранские города.
Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) отменила запланированный на сегодня рейс Баку-Тегеран-Баку.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре