Авиакомпании ОАЭ отменили рейсы в Иран из-за продолжающихся протестов и отключения интернета в стране.

Как передает Day.Az, об этом сообщает агентство Reuters.

Так, компания Flydubai отменила 17 рейсов между Дубаем и иранскими городами, запланированных на 9 января.

Кроме того, Turkish Airlines и Ajet отменили 17 и 6 рейсов соответственно, а бюджетная авиакомпания Pegasus Airlines также приостановила полеты в иранские города.

Ранее мы сообщали, что авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) отменила запланированный на сегодня рейс Баку-Тегеран-Баку.