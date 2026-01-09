https://news.day.az/sport/1808273.html "Нефтчи" и "Сумгайыт" проведут контрольные матчи "Нефтчи" и "Сумгайыт" проведут контрольные матчи в рамках подготовки ко второй половине сезона. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, "черно-белые", находящиеся на учебно-тренировочном сборе в Абу-Даби, встретятся с клубом "Кайрат" из Казахстана. Матч начнется в 17:00 по бакинскому времени.
"Сумгайыт", продолжающий сбор в турецкой Анталье, сыграет с венгерской командой "Пакш". Стартовый свисток в этой встрече прозвучит в 16:00 по бакинскому времени.
