Аномальные снегопады парализовали столицу Аляски

В городе Джуно, столице американского штата Аляска, за одну неделю выпало около двух метров снега. Как передает Day.Az, аномальные осадки привели к серьезным перебоям в работе транспорта и повреждению инфраструктуры. В связи с чрезвычайной ситуацией губернатор Аляски объявил режим чрезвычайного положения.
