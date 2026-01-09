Аномальные снегопады парализовали столицу Аляски

В городе Джуно, столице американского штата Аляска, за одну неделю выпало около двух метров снега.

Как передает Day.Az, аномальные осадки привели к серьезным перебоям в работе транспорта и повреждению инфраструктуры.

В связи с чрезвычайной ситуацией губернатор Аляски объявил режим чрезвычайного положения.