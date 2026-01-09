https://news.day.az/world/1808276.html Мария Корина Мачадо посетит Вашингтон Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо прибудет в Вашингтон на следующей неделе. Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News. По словам Трампа, он с нетерпением ждет встречи с Мачадо. При этом глава государства не назвал точную дату визита.
Мария Корина Мачадо посетит Вашингтон
Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо прибудет в Вашингтон на следующей неделе.
Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
По словам Трампа, он с нетерпением ждет встречи с Мачадо.
При этом глава государства не назвал точную дату визита.
