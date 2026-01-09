Мария Корина Мачадо посетит Вашингтон

Лидер венесуэльской оппозиции Мария Корина Мачадо прибудет в Вашингтон на следующей неделе.

Как передает Day.Az, об этом заявил Президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.

По словам Трампа, он с нетерпением ждет встречи с Мачадо.

При этом глава государства не назвал точную дату визита.