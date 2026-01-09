Учитель избил замдиректора школы в Гарадаге

В поселке Гарадаг в средней общеобразовательной школе №180 имени Азера Намазова произошел инцидент во время учебного процесса.

По информации местных СМИ, конфликт возник прямо в ходе занятий, сообщает Day.Az.

Учитель математики применил физическую силу в отношении заместителя директора школы. В результате пострадавший получил травмы челюсти, а также повреждения в области тела.

Ситуацию удалось оперативно взять под контроль благодаря вмешательству других преподавателей и учащихся, находившихся в школе. Конфликт был остановлен, дальнейшей эскалации удалось избежать.

В отношении учителя математики приняты меры ответственности. По факту произошедшего проводится разбирательство, устанавливаются все обстоятельства инцидента.