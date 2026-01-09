Geely рассматривает запуск брендов Zeekr и Lynk&Co в США

Geely Holding Group рассматривает возможность выхода на рынок США с производством и продажей автомобилей Zeekr и Lynk & Co.

Как передает Day.Az со ссылкой на IXBT, это может случиться к концу десятилетия.

По словам Эша Сатклиффа, руководителя глобальных коммуникаций Geely, компания анализирует все международные рынки с потенциалом для роста. В настоящее время Geely имеет прочные позиции в Китае, укрепляет бизнес в Юго-Восточной Азии и стабильно удерживает рынок в Европе. В США Geely может использовать завод Volvo в Южной Каролине, что позволит частично обойти тарифные барьеры и постепенно закрепиться на американском рынке.

По словам Сатклиффа, бренды Zeekr и Lynk & Co могут быть наиболее подходящими для первичного тестирования рынка США, учитывая текущий спрос американских потребителей на относительно доступные премиальные и люксовые модели. Конкретный график производства пока не объявлен, но подробности могут появиться в течение двух-трех лет.