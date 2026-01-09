https://news.day.az/society/1808444.html В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель погиб В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель погиб. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в районе села Гырмызыкен Нефтчалинского района. Легковой автомобиль "Toyota", которым управлял житель Нефтчалы Яшар Керимов, потерял управление и съехал в канал. Водитель скончался на месте. Ведется расследование.
В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель погиб.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в районе села Гырмызыкен Нефтчалинского района.
Легковой автомобиль "Toyota", которым управлял житель Нефтчалы Яшар Керимов, потерял управление и съехал в канал. Водитель скончался на месте. Ведется расследование.
Отметим, что погибший ранее работал главным врачом психоневрологической больницы села Шорсу Сальянского района.
