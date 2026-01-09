В Нефтчале автомобиль упал в канал, водитель погиб.

В Нефтчале автомобиль упал в канал,

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в районе села Гырмызыкен Нефтчалинского района.

Легковой автомобиль "Toyota", которым управлял житель Нефтчалы Яшар Керимов, потерял управление и съехал в канал. Водитель скончался на месте. Ведется расследование.

Отметим, что погибший ранее работал главным врачом психоневрологической больницы села Шорсу Сальянского района.