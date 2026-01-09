Названо число активных налогоплательщиков в Азербайджане

По состоянию на 1 января текущего года в Азербайджане насчитывалось 859,3 тысячи активных налогоплательщиков.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственную налоговую службу при Министерстве экономики Азербайджана, данный показатель на 6,5% превышает уровень прошлого года.

В то же время число активных плательщиков НДС за отчетный период увеличилось на 10,6% и достигло 58,4 тысячи.

Также отмечается, что количество активных хозяйствующих субъектов (объектов) выросло на 7,1% и составило 232,8 тысячи.