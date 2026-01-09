На Великобританию обрушился мощный снегопад

Центральную часть Великобритании накрыл самый мощный снегопад за последние десять лет. Отменены авиарейсы, заблокированы дороги и закрыты железнодорожные пути. Шторм "Горетти", скорость ветра которого достигает 160 км/ч, оставил за собой след разрушений по всей стране, тысячи людей остались без электричества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail, в четверг вечером аэропорт Бирмингема был вынужден приостановить использование взлетно-посадочной полосы из-за сильного снегопада, сделавшего полеты небезопасными, а аэропорт Хитроу отменил десятки рейсов из-за неблагоприятных погодных условий.

Большая часть остальной Великобритании, включая прилегающие к Лондону графства, находится в состоянии повышенной готовности к сильному снегопаду.

По данным Национальной энергосети, в четверг вечером более 65 тысяч домов остались без электричества, большинство из них - на юго-западе Англии. В Уэст-Мидлендсе пострадало до 11 тысяч домов, а в Уэльсе - несколько тысяч.

В пятницу утром ожидается нарушение работы затронутых транспортных маршрутов, а школы по всей стране объявили о закрытии.

В зоне действия предупреждения ожидается выпадение от 10 до 15 см снега, а на возвышенностях в Уэльсе и районе Пик-Дистрикт - до 30 см.

Метеорологическая служба выпустила желтое предупреждение о снегопаде и гололеде, охватывающее большую часть Шотландии. Предупреждение вступило в силу в 20:00 в четверг и действует до полудня пятницы.

Метеорологическая служба заявила, что во время сильного шторма ветер может быть "достаточно сильным, чтобы повалить деревья и причинить ущерб зданиям".