bp выходит на новый этап технологического развития проекта АЧГ

Компания bp готовится к развертыванию первого судна для проведения легких интервенций на скважинах (Light Well Intervention Vessel, LWIV) в Каспийском море, на месторождении "Глубоководный Гюнешли" (Deepwater Gunashli), сообщает Day.Az со ссылкой на компанию.

Как заявил в социальной сети вице-президент bp по скважинам в регионе AGT (Азербайджан, Грузия и Турция) Рассел Моррис, судно будет задействовано командой AGT Wells bp, отвечающей за операции в Азербайджане, Грузии и Турции.

По его словам, подводно-строительное судно "Ханкенди" полностью переоборудовано и на следующей неделе отправится на месторождение для проведения серии подводных интервенционных работ.

"Эта операция станет первой в мире с использованием системы Oceaneering BORIS (Blue Ocean Riserless Intervention System) при поддержке компании Saipem в качестве судового оператора и SLB по части интервенционного оборудования", - подчеркнул Моррис.

Отметим, что для безопасного и эффективного проведения кампании уже заключены два крупных контракта:

- Многомиллионный контракт с Oceaneering International на предоставление всех RLWI-услуг, включая установку, сборку и тестирование BORIS, управление проектом, инженерное сопровождение, интеграцию систем, а также поставку оборудования, материалов и выполнение производственных работ.

- Многомиллионный контракт с SLB на услуги по легкому вмешательству в скважины (LWI), включая предоставление комбинированного блока wireline/slickline (Combo) для исключения тяжелых подъемов и упрощения управления "красной зоной", полный пакет bleed-off с высоконапорным насосным оборудованием для циркуляции и тестирования давления, а также мультидисциплинарные бригады.

Согласно последним данным bp, общий объем добычи на АЧГ за первые три квартала 2025 года в среднем составил около 327 000 баррелей в сутки (примерно 89 миллионов баррелей или 12 миллионов тонн в целом), в том числе, на платформах Чираг - 21 000 баррелей в сутки, Центральный Азери - 88 000, Западный Азери - 75 000, Восточный Азери - 43 000, Глубоководный Гюнешли - 52 000, Западный Чираг - 24 000, ACE (Azeri Central East) - 24 000 баррелей в сутки.

Кроме того, по состоянию на конец сентября 2025 года на месторождениях АЧГ 145 скважин находились в эксплуатации, 48 использовались для закачки воды и 10 - для закачки газа.

В течение первых девяти месяцев 2025 года на АЧГ были пробурены и завершены шесть добывающих нефтяных скважин, четыре нагнетательные водяные и одна газонагнетательная.

За отчетный период с блока было поставлено в среднем около 8 миллионов кубометров попутного газа в сутки азербайджанскому государству (в общей сложности 2,1 миллиарда кубометров).

Основной объем поставок осуществлялся на терминал Сангачал, а также на производственные объекты SOCAR в районе "Нефтяных Камней". Оставшийся объем попутного газа использовался для закачки в пласт с целью поддержания пластового давления. Для сравнения, в первые девять месяцев 2024 года АЧГ поставлял в среднем около 6,5 миллиона кубометров попутного газа в сутки. Таким образом, объем поставок попутного газа увеличился более чем на 23 процента в годовом выражении.

А с момента начала коммерческой разработки блока в ноябре 1997 года и по конец третьего квартала 2025 года было добыто 4,5 миллиарда баррелей нефти. За этот период с АЧГ государству поставлено в общей сложности 60 миллиардов кубометров попутного газа.