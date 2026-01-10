Американские нефтяные компании планируют вложить $100 млрд в Венесуэлу

США рассчитывают на масштабные инвестиции американских нефтяных компаний в Венесуэлу.

Как передает Day.Az, об этом Президент Дональд Трамп заявил в ходе встречи с руководителями крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Он отметил, что американские компании готовы вложить в венесуэльскую нефтяную отрасль не менее 100 млрд долларов собственных средств.

"Наши крупные нефтяные компании инвестируют как минимум 100 млрд долларов из собственных ресурсов. Им не нужны средства из бюджета, но им необходима защита государства и гарантии безопасности", - сказал он.

Дональд Трамп подчеркнул, что при содействии Вашингтона в Венесуэле будут созданы условия для безопасной работы американских нефтяных компаний.