Взрыв трубы произошел на заводе в Сумгайыте.
Как передает Day.Az, инцидент произошел 9 января на заводе "Карбомид", расположенном на территории поселка Г.З. Тагиева.
Мужчина 1994 года рождения Эльмаддин Гурбанов во время выполнения работ получил термический ожог в результате взрыва трубы.
В свою очередь, в Сумгайытском медицинском центре сообщили APA, что 9 января около 00:10 в городскую больницу № 2 Сумгайытского медицинского центра был госпитализирован мужчина 1994 года рождения.
"Пациенту был поставлен диагноз "термический ожог, приведший к разрушению и нарушению целостности глазного яблока". В отделении скорой медицинской помощи ему была оказана первичная медицинская помощь, после чего для получения более специализированного лечения он был эвакуирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре", - отметили в Цетре.
По факту проводится расследование.
