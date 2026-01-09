Взрыв трубы произошел на заводе в Сумгайыте.

Как передает Day.Az, инцидент произошел 9 января на заводе "Карбомид", расположенном на территории поселка Г.З. Тагиева.

Мужчина 1994 года рождения Эльмаддин Гурбанов во время выполнения работ получил термический ожог в результате взрыва трубы.

В свою очередь, в Сумгайытском медицинском центре сообщили APA, что 9 января около 00:10 в городскую больницу № 2 Сумгайытского медицинского центра был госпитализирован мужчина 1994 года рождения.

"Пациенту был поставлен диагноз "термический ожог, приведший к разрушению и нарушению целостности глазного яблока". В отделении скорой медицинской помощи ему была оказана первичная медицинская помощь, после чего для получения более специализированного лечения он был эвакуирован в Ожоговый центр при Наримановском медицинском центре", - отметили в Цетре.

По факту проводится расследование.