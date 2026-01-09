Трамп анонсировал борьбу США с наркокартелями на суше в Латинской Америке

США продолжит борьбу в водах Карибского бассейна с наркокартелями Латинской Америки на суше. Об этом 9 января заявил американский лидер Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Мы перекрыли 97% наркотрафика, поступающего по воде, и теперь собираемся начать удары по картелям на суше", - сказал он.

Трамп сообщил, что наркокартели управляют Мексикой и ему "очень грустно наблюдать за тем, что произошло с этой страной".

Однако он не уточнил, когда можно ожидать такие удары и перечень государств региона, которые они могут затронуть