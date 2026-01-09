Названы призеры третьего дня чемпионата Азербайджана по борьбе

Продолжается чемпионат Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, в третий день соревнований были определены призеры по греко-римской борьбе в весовых категориях 60, 67, 77, 87 и 130 кг.

В весовой категории 60 кг победителем стал Айхан Джавадов (Апшерон, МВД). Второе место занял Зияд Зейналов ("Нефтчи"). Бронзовые медали завоевали Нихад Гулузаде и Мурад Мамедов (оба - "Нефтчи").

В весовой категории 67 кг первое место занял Фарид Халилов ("Сумгайыт-Техсил", "Нефтчи"). Серебряным призёром стал Махмуд Шукюрзаде (МОИК, Лянкяран). Бронзовые награды завоевали Махмуд Гасымзаде ("Нефтчи") и Мурад Алиев ("AHİTA").

В весовой категории 77 кг "золото" завоевал Сенан Сулейманов ("Нефтчи"). Вторым стал Раван Нуриев ("Сумгайыт-Техсил", "Нефтчи"). Третьи места заняли Нихад Мамедли (МВД, РОИЛ) и Давуд Мамедов ("Нефтчи").

В весовой категории 87 кг победу одержал Ислам Аббасов ("Нефтчи"). Серебряную медаль завоевал Лачин Велиев ("Нефтчи"). Бронзовыми призёрами стали Абдулла Гасанов ("AHİTA") и Саид Ахундзаде ("Сумгайыт-Техсил").

В весовой категории 130 кг первое место занял Бека Канделаки ("Нефтчи"). "Серебро" досталось Сархану Мамедову ("Нефтчи"). Бронзовые медали завоевали Мазаим Марданов и Айхан Марданов ("Mywrestling", Шамкир).