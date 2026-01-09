Газах получил статус спортивной столицы Азербайджана на 2026 год

Город Газах объявлен спортивной столицей Азербайджана на 2026 год.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, соответствующее решение принято по итогам голосования, состоявшегося 16 декабря 2024 года на заседании коллегии ведомства.

В логотипе проекта использованы символы Газаха - гора Гейазан и лошадь породы делибоз. Слоган проекта отражает спортивный дух и динамику города и сформулирован как "Газах - присоединяйся к движению!". Маскот проекта выполнен в образе молодого спортсмена с сазом, который является символом характерного для Газаха ашугского искусства. Слоган и маскот проекта разработаны с использованием технологий искусственного интеллекта.

Отметим, что статус спортивной столицы Азербайджана в 2024 году носила Губа, а в 2025 году его получила Габала.