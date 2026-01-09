В Гедабее произошло серьезное ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, авария случилась на въезде в район. Легковой автомобиль в движении столкнулся с грузовиком "КамАЗ", который стоял на обочине дороги.

В результате происшествия пассажирка легковушки, С. Мамедова, 1969 года рождения, погибла на месте. Водитель автомобиля, Ф. Мамедов, 1991 года рождения, житель Гедабея, получил травмы и был госпитализирован.

На место аварии прибыли сотрудники полиции. Проводится расследование.