Азербайджанская нефть выросла в цене
Цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста выросла на 1,04 доллара США или 1,6% по сравнению с предыдущим показателем и составила 65,64 доллара США за баррель.
Как передает Day.Az, об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена азербайджанской нефти Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан выросла на 1,6 доллара США или 1,7%, и составила 63,86 доллара США за баррель.
Цена нефти марки URALS повысилась на один доллар США или 3,1% по сравнению с предыдущим показателем и составила 33,54 доллара США за баррель.
Цена нефти Dated Brent, добываемой в Северном море, выросла на 1,4 доллара США или 1,7% по сравнению с предыдущим показателем и составила 62,93 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена барреля нефти заложена на уровне 65 долларов США.
