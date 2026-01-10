Трамп пригрозил Ирану жестким вмешательством

США могут нанести Ирану "жесткий удар".

Как передает Day.Az, об этом Президент Дональд Трамп заявил в ходе встречи с руководителями крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Комментируя протесты в Иране, он заявил, что страна находится в "серьезной опасности". Трамп подчеркнул, что Вашингтон внимательно следит за развитием событий и готов к вмешательству в случае эскалации насилия.

"народ начинает брать под контроль отдельные города - то, что еще несколько недель назад казалось невозможным. Я ясно дал понять: если они начнут убивать людей так, как это происходило в прошлом, мы вмешаемся. Мы нанесем им очень жесткий удар там, где это будет наиболее болезненно", - заявил он.

При этом американский лидер уточнил, что речь не идет о вводе сухопутных войск. "Это не означает присутствие войск на земле, но означает очень, очень сильный удар по самым чувствительным точкам", - добавил Трамп.