США добьются контроля над Гренландией "тем или иным способом"

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен установить контроль над Гренландией и добьется этого "тем или иным способом".

Как передает Day.Az, об этом Дональд Трамп заявил в ходе встречи с руководителями крупных нефтедобывающих компаний в Белом доме.

Отвечая на вопрос о возможной стоимости присоединения Гренландии к США, Трамп отметил, что пока не готов говорить о финансовой стороне вопроса. "Сейчас речь не о деньгах. Возможно, позже я об этом скажу, но на данный момент мы собираемся что-то сделать с Гренландией - нравится им это или нет", - подчеркнул он.

По его словам, если США не предпримут соответствующих шагов, Гренландия может оказаться под влиянием России или Китая. "Мы не хотим иметь в качестве соседей Россию или КНР", - заявил Трамп.

"Я хотел бы заключить соглашение самым простым способом. Но если это не получится, мы пойдем более сложным путем", - добавил президент.